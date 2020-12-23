Власть
Детские технопарки на колесах появятся в Симферополе и Ялте
В 2021 году в крымской столице появится второй в Крыму передвижной технопарк для детей «Кванториум», в 2023 году – в Ялте.
Об этом на пресс-конференции сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
— Столица получит в следующем году «Кванториум» (детский технопарк, — ред.) на базе школы. А в 2023 году такой «Кванториум» будет создан в Ялте, — сказала Валентина Лаврик.
Первый в Крыму технопарк «Кванториум» появился в начале декабря этого года в Евпатории. Он представляет собой автомобиль с высокотехнологичным оборудованием — станками с числовым программным управлением для деревообработки, металлообработки, лазерной резки, оборудованием для 3D-печати и электропайки.
По словам министра, приобретение мобильных технопарков в первую очередь направлено на развитие инженерного мышления детей.
Такие машины будут приезжать в сельские школы Крыма, уточнила Лаврик.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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