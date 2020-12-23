Власть
«Чтоб не дай Бог не сгорел»: в Крыму потратят 15 млн на систему пожарной сигнализации Госсовета
фото © Новости Крыма
Власти определили единого подрядчика капремонта системы пожарной сигнализации в здании Государственного совета Крыма.
Стоимость контракта составит более 15 млн рублей.
«Определить общество с ограниченной ответственностью «Мастер Безопасность» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт системы пожарно-охранной сигнализации в здании Государственного совета Республики Крым с ценой контракта 15,16 млн рублей», – указано в частности в указе главы республики Сергея Аксенова.
Уточняется, что предельный срок исполнения контракта – 31 декабря 2021 года.
Документом также определено, что компания должна выполнить условия контракта без привлечения субподрядчика.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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