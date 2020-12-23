Был ли прав Путин или есть ли пресная вода под Азовским морем?

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В Крыму обсуждают предложение президента России Владимира Путина сосредоточиться на добыче подземных вод для Крыма, которое он выдвинул на пресс-конференции 17 декабря.

По словам Путина, под Азовским морем существуют некие пресноводные запасы, и их якобы можно использовать для борьбы с засухой на полуострове.

Еще 15 декабря в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщили, что по меньшей мере пять местных водохранилищ близки к отметке «мертвый объем». С середины месяца графики подачи воды ввели в Ялте, в Алуште ограничения ожидаются после новогодних праздников. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах они действуют с начала осени, при этом для снабжения крымской столицы активно используют воду из подземных источников.

«Российская газета» со ссылкой на сотрудников Крымского федерального университета пишет о возможности использовать так называемый подрусловый сток под Азовским морем, учитывая, что в доисторические времена уровень Черного моря был на 100 метров ниже нынешнего.

Старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии КФУ Геннадий Самохин так объясняет эту теорию:

«Река Дон, в которую втекала река Кубань, попадала в Черное море через Керченский пролив, который, по сути, является палеоруслом реки Дон. Но под руслом, под галечными отложениями и слоем глины, всегда есть подрусловый сток. И когда территорию Азовского моря затопило морскими водами, водный поток никуда не исчез – он так же течет под палеоруслом. Если он на самом деле сохранился до наших дней, и под Азовским морем течет подрусловый сток Дона, это было бы идеальным вариантом для крымчан».

Другое предположение заключается в том, что водоносные горизонты Крымского полуострова каким-то образом заходят под Азовское море. Впрочем, президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко в интервью «Комсомольской правде – Крым» высказал предположение, что такими подземными водами не удастся обеспечить все население полуострова:

«Хоть мы уже и располагаем информацией о том, что возможность добывать в Азовском море пресную воду действительно есть, нам важно понимать, какую часть населения мы сможем этой водой обеспечить. Действительно, пресная вода есть вдоль русел Дона и Кубань, которые находились на месте Азовского моря миллионы лет тому назад. Из этих рек и будут ее добывать. Сейчас в этих руслах при проведении исследований можно увидеть фонтаны пресных рек на глубине примерно 60-180 метров. Однако таким способом можно обеспечить водой 30% населения полуострова, но большую часть воды придется получать за счет горного и предгорного Крыма».

Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар высказал мнение, что, хотя с теоретической точки зрения выкладки про подрусловые стоки верны, на практике их вряд ли удастся использовать.

– Гипотеза очень интересная: действительно, существует разгрузка подземных вод в морских акваториях. Мы занимались этим вопросом еще в прошлом веке и изучали в Черном море выход пресных вод. Но почему-то никто не сказал про интрузию соленых вод в водоносные горизонты, а это очень серьезная проблема. Когда интенсивно эксплуатируют пресные подземные воды, за счет снижения давления в пласте в водоносный горизонт подтягивается морская вода, и он становится непригодным.

В свою очередь, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николай Порицкий называет заявления Путина «фантастическим триллером».

– Под Азовским морем не было, нет и не будет пресной воды, которая могла бы обеспечить Крым. Там сплошные разломы – из-за них в свое время приостановили строительство атомной электростанции в Щелкино. Даже если представить, что пресная вода под Азовским морем есть, нужны колоссальные средства, чтобы ее поднять, перекачать и очистить, ведь по составу у нее все равно будут отклонения от необходимого качества.

Наконец, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму» признался, что, изучая вопрос добычи пресной воды из-под Азовского моря, не нашел «ни автора этой идеи, ни организации, которая провела бы достоверную геологическую разведку и подтвердила бы запасы».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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