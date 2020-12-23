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Курортный сезон

Астролог уже знает что будет с туризмом в Крыму в следующем году

07:05 среда, 23 декабря 2020
Астролог уже знает что будет с туризмом в Крыму в следующем году

фото © gazeta.ru

Следующий год станет прорывом для сферы туризма в некоторых регионах России, в их число войдет и Крым.

Такой прогноз озвучил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

«В следующем году станет популярным внутренний туризм. Если раньше многие ездили в Турцию, то теперь будут искать собственное побережье теплого моря. Ожидается очень большой наплыв туристов в тех регионах, где их готовы принять, в том числе это касается и Крыма», - отметил он.

По словам астролога, уже к лету следующего года сфера услуг будет снова разблокирована, оживится курортный бизнес. Позитивное влияние планет скажется и на сфере туризма ряда других стран.

Ранее Бородачев предположил, что проблема с водой в Крыму не решится раньше весны 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым превзошел показатели 2019 года по турпотоку летом и осенью. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает успешным курортный сезон 2020 года в республике.

Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения. 21 декабря исполнилось сто лет декрету Ленина «об использовании Крыма». Только в курортной Ялте есть памятник… документу. В Приморском парке стоит на возвышении обелиск, на котором можно прочесть кусок из декрета Совета народных комиссаров РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».

В Крыму предлагают закрепить в законодательстве термин «гостевой дом». Крымские власти предложили внести в законодательство понятие «гостевой дом» для легализации работы малых отелей, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

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