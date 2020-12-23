Курортный сезон
Развитие сюжета: Власти Крыма уже насчитали шесть миллионов туристов ● Огромный поток туристов уничтожит природный Крым ● Уступает в 10 раз: туроператоры сравнили Крым с Турцией ● В Крыму думают, что санаторный комплекс выстоял в пандемию ● В Севастополе расстроены, что к ним едут туристы, а не экскурсанты
Астролог уже знает что будет с туризмом в Крыму в следующем году
фото © gazeta.ru
Следующий год станет прорывом для сферы туризма в некоторых регионах России, в их число войдет и Крым.
Такой прогноз озвучил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
«В следующем году станет популярным внутренний туризм. Если раньше многие ездили в Турцию, то теперь будут искать собственное побережье теплого моря. Ожидается очень большой наплыв туристов в тех регионах, где их готовы принять, в том числе это касается и Крыма», - отметил он.
По словам астролога, уже к лету следующего года сфера услуг будет снова разблокирована, оживится курортный бизнес. Позитивное влияние планет скажется и на сфере туризма ряда других стран.
Ранее Бородачев предположил, что проблема с водой в Крыму не решится раньше весны 2021 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым превзошел показатели 2019 года по турпотоку летом и осенью. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает успешным курортный сезон 2020 года в республике.
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