Астролог уже знает что будет с туризмом в Крыму в следующем году

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Следующий год станет прорывом для сферы туризма в некоторых регионах России, в их число войдет и Крым.

Такой прогноз озвучил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

«В следующем году станет популярным внутренний туризм. Если раньше многие ездили в Турцию, то теперь будут искать собственное побережье теплого моря. Ожидается очень большой наплыв туристов в тех регионах, где их готовы принять, в том числе это касается и Крыма», - отметил он.

По словам астролога, уже к лету следующего года сфера услуг будет снова разблокирована, оживится курортный бизнес. Позитивное влияние планет скажется и на сфере туризма ряда других стран.

Ранее Бородачев предположил, что проблема с водой в Крыму не решится раньше весны 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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