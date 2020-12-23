Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Крыму ● «Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19 ● Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие ● В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса ● Работу погранпункта в Крыму приостановили из-за гражданина с COVID
Аксенов разрешил школьникам Крыма уйти на досрочные каникулы
Новогодние школьные каникулы в Крыму в этом году начнутся 28 декабря.
Соответствующее решение приняли власти Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации и посоветовавшись с Роспотребнадзором, а также с Министерством образования Республики Крым, мной принято решение о начале школьных новогодних каникул с 28 декабря», – написал Аксенов в Facebook.
По словам главы республики, ближайшая пятница, 25 декабря, будет последним учебным днем в этом году.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал полностью перевести на дистанционное обучение часть крымских школ в регионах, где наблюдается наибольший уровень заболеваемости COVID-19.
На сегодняшний день в Крыму 133 класса в 50 общеобразовательных учреждениях переведены на работу в дистанционный формат. Это 2849 учащихся или 1,5% от общего количества обучающихся в школах крымчан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести школы на дистанционное обучение. В Крыму не будет вводиться дистанционное обучение, потому что никто толком не знает, как его организовать.
Учителя в Крыму заражаются COVID-19 чаще учеников. Число зарегистрированных на текущей неделе случаев заболевания COVID-19 среди педагогов крымских школ оказалось выше, чем число заразившихся учеников.
Детские сады и школы Ялты переходят на автономную систему подачи воды. Детские сады и школы Большой Ялты не почувствуют отключений воды.
В Крыму зараженные COVID родители отправляют детей в школы. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал не пускать в школы и детские сады детей из семей, в которых есть проходящие лечение на дому зараженные коронавирусом.
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