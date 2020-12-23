Аксенов пообещал прямо 1 января начать строить опреснительную установку в Крыму

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Строительство опреснительной установки в Крыму стартует с 1 января 2021 года, утверждает глава полуострова Сергей Аксенов.

«По сути, сейчас идет проектирование, коллеги на «низком старте» стоят. С 1 января приступят к практическим работам», – заявил Аксенов в эфире крымского телеканала «Крым24».

По его словам, примерный срок постройки опреснительной установки – от 14 до 15 месяцев. Он также добавил, что гарантированно можно будет сказать об отмене графика подачи воды в Симферополе только после введения в эксплуатацию этой опреснительной установки.

«Это худший вариант, если не будет осадков», – сообщил Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов сообщил, что считает опреснение «единственным выходом» для страдающего от дефицита воды полуострова.

Напомним, президент России Владимир Путин считает, что в Крыму достаточно пресной воды, а власти сейчас занимаются разработкой артезианских скважин и источников.

Он добавил, что одним из решений проблемы называют опреснение, но Путин считает, что такое можно «делать только точечно». По его словам, «руководители регионов считают опреснение неэффективным».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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