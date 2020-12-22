Жительница Севастополя пыталась украсть из магазина три смесителя

Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Севастополя, которая пыталась вынести неоплаченный товар из строительного супермаркета.

Как сообщил источник, 38-летняя женщина собиралась украсть три смесителя. Однако ей не удалось довести дело до конца, экипаж вневедомственной охраны вовремя задержал злоумышленницу.

В пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю рассказали, что за неделю им удалось пресечь более 10 краж из охраняемых объектов, задержали и передали полицейским более 20 человек.

Например, в Севастополе они задержали 45-летнего мужчину, который также пытался пронести неоплаченный товар мимо кассы. В Судаке росгвардейцы передали полицейским покупательницу, которая пыталась украсть товар со стеллажей в одном из супермаркетов, а в Евпатории 25-летний парень украл мобильный телефон у одной из посетительниц магазина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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