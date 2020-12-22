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Происшествия

Жительница Севастополя пыталась украсть из магазина три смесителя

Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Севастополя, которая пыталась вынести неоплаченный товар из строительного супермаркета.

Как сообщил источник, 38-летняя женщина собиралась украсть три смесителя. Однако ей не удалось довести дело до конца, экипаж вневедомственной охраны вовремя задержал злоумышленницу.

В пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю рассказали, что за неделю им удалось пресечь более 10 краж из охраняемых объектов, задержали и передали полицейским более 20 человек.

Например, в Севастополе они задержали 45-летнего мужчину, который также пытался пронести неоплаченный товар мимо кассы. В Судаке росгвардейцы передали полицейским покупательницу, которая пыталась украсть товар со стеллажей в одном из супермаркетов, а в Евпатории 25-летний парень украл мобильный телефон у одной из посетительниц магазина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте внук украл у бабушки 270 тысяч рублей. В дежурную часть ялтинской полиции с заявлением о краже крупной денежной суммы обратилась 80-летняя пенсионерка.

В Крыму из автомобиля россиянина украли 177 тысяч рублей. Житель Ростовской области обратился в полицию Симферополя с заявлением о краже.

Пьяный севастополец без прав угнал и разбил чужую машину. Житель Севастополя после распития спиртного решил угнать чужую машину, чтобы удивить своих спутниц, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Ялтинец попал за решетку за кражу крупной суммы денег у приятеля. Житель пригорода Ялты написал заявление в полицию о том, что из арендуемой квартиры у него пропали 105 тысяч рублей.

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