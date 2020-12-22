Происшествия
Житель Ялты нашел в пакете молока дохлую мышь
фото © Новости Крыма
Ялтинцы купили в местном магазине пакет молока, а выпив его, обнаружили внутри упаковки «сюрприз» — мертвую мышь.
Видео, где люди разрезают пустой пакет от молока и показывают тело грызуна, облетело все известные крымские группы в соцсетях. Пользователей увиденное повергло в шок.
— Мышь в пакете молока. Купили, выпили, а там «сюрприз». На производителя написали заявление в Роспотребнадзор. Надеемся не получить отравление, — написали жители курорта.
Некоторые пользователи предположили, что ялтинцы сами подкинули тело мыши в пакет с молоком, — пишет КП-Крым.
— Что ж они не стали снимать с того момента, когда поняли, что что-то не так и пакет был еще целый? А лишь когда разрезали пакет и положили туда дохлую мышь? — комментирует Николай Островский.
Другие просто сочли произошедшее несчастным случаем.
— Это прям удача со знаком минус, не повезло так не повезло. И покупателям, и мышке, которая оказалась в ненужном месте в ненужный час, — пишет Ирина Гайдар.
Крымчане предложили покупать домашнее молоко, чтобы больше не попадать в неприятные ситуации.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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