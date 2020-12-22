Власти Крыма просят российскую армию построить ковидные госпитали в Ялте и Симферополе

Власти Крыма попросят министерство обороны России построить ковидные госпитали в Ялте и Симферополе.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Завтра, мы с Вероникой Игоревной (Скворцовой, главой ФМБА) согласовали, буду готовить обращение к министерству обороны – развернуть дополнительно госпиталь на 200 коек в Ялте. И, возможно, будет и в Симферополе резервный. У нас еще приедут отдыхающие на новогодние праздники, готовимся к тому, чтобы у нас, по крайней мере в курортных регионах, не было никаких проблем, если вдруг придется срочно госпитализировать тяжелых больных», – сказал Аксенов.

По словам главы республики, в Ялте к февралю будет развернуто дополнительно 130 коек. «Мы предпринимаем исчерпывающие меры, усиливаем группировку приглашенных специалистов. Я договорился с Вероникой Игоревной Скворцовой, мы в Ялте увеличиваем и количество койко-мест до конца этого года: сегодня там 120 коек, будет 200, а до 1 февраля – 250 коек», – пояснил он.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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