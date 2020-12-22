В Ялте воду на Новый год будут подавать в «особом режиме»

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В период новогодних праздников в Ялте будет введен особый режим подачи воды, сообщила глава администрации города Янина Павленко на совещании по вопросам водоснабжения Крыма.

«Понимая всю значимость наступления новогодних праздников для ялтинцев и гостей города, мы на праздники введем особый режим подачи воды», – сказала Павленко.

По ее словам, на сегодняшний день полезный объем в двух водохранилищах, снабжающих город, составляет 2 млн 217 тысяч кубометров. Ежедневно на Ялту подается порядка 40 тысяч кубометров.

На сегодняшний день в Ялте действует график подачи воды. Ее подают два раза в день утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00.

Ранее Аксенов предложил определить графики подачи воды в период новогодних праздников и, по возможности, подать крымчанам как можно больше воды.

— Готовимся к новогодним праздникам, надо постараться пройти их таким образом, чтобы у крымчан в данном случае было четкое понимание ситуации, когда будет вода, и, соответственно, чтобы мы эти графики выдерживали. Тем более на праздники все будут дома. Где будет возможность – увеличить на праздники объемы (воды – Ред.), если позволит обстановка, — сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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