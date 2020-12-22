Водный кризис
Развитие сюжета: Крым получил машину для поиска нелегальных подключений к водопроводу ● Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма ● В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым ● Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет ● Под Севастополем нашли подземную воду, которой можно напоить город
В Ялте воду на Новый год будут подавать в «особом режиме»
фото © Новости Крыма
В период новогодних праздников в Ялте будет введен особый режим подачи воды, сообщила глава администрации города Янина Павленко на совещании по вопросам водоснабжения Крыма.
«Понимая всю значимость наступления новогодних праздников для ялтинцев и гостей города, мы на праздники введем особый режим подачи воды», – сказала Павленко.
По ее словам, на сегодняшний день полезный объем в двух водохранилищах, снабжающих город, составляет 2 млн 217 тысяч кубометров. Ежедневно на Ялту подается порядка 40 тысяч кубометров.
На сегодняшний день в Ялте действует график подачи воды. Ее подают два раза в день утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00.
Ранее Аксенов предложил определить графики подачи воды в период новогодних праздников и, по возможности, подать крымчанам как можно больше воды.
— Готовимся к новогодним праздникам, надо постараться пройти их таким образом, чтобы у крымчан в данном случае было четкое понимание ситуации, когда будет вода, и, соответственно, чтобы мы эти графики выдерживали. Тем более на праздники все будут дома. Где будет возможность – увеличить на праздники объемы (воды – Ред.), если позволит обстановка, — сказал Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма. В районе Симферополя и Ялты нет значительных источников подземных вод, проблему дефицита воды может решить только опреснение.
Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии значимых запасов подземных вод под Ялтой.
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