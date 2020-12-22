В Украине предложили «устроить Перл-Харбор» российскому флоту в Крыму

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Украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил правительству своей страны военным способом «освободить» Крым и Донбасс, а также устроить «Перл-Харбор» флоту России.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой» 22 декабря, передает РИА Новости.

По его словам, Украина в любом случае должна иметь свою стратегию атаки, а также стране необходимо отказаться от стратегии обороны и «заглядывания в глаза партнеров».

Свереда считает, что действующий нормандский формат переговоров не результативен, а позиции Германия и Франция в ходе переговоров часто имели неоднозначную позицию. Исходя из такой позиции, политолог призвал Киев пригласить США и Великобританию участвовать в диалогах по ситуации на юго-востоке Украины.

Свереда также предложил разработать стратегию возвращения Крыма и освобождения Донбасса военным путем. Он заявил, что необходимо «устроить новый Перл-Харбор» флоту Российской Федерации.

Политолог считает, что настоящей свободой для Украины станет патриотическая сознательность, восстановление армии и создание своих космических войск.

Это заявление Свереды комментируют в России, и в Украине. Так, прокомментировал заявление известный политолог Владимир Корнилов. По его словам, стоит впоследствии посмотреть, как он будет произносить фразу «А нас за шо?»

Российский политолог Владимир Корнилов, используя средний род в отношении Свереды:

Интересно, оно хоть знает, к чему в итоге Перл-Харбор привел?

Заявление Свереды неоднозначно оценили и в Украине, задавшись вопросом о том, собирается ли доктор наук выступать за подготовку «украинских камикадзе»... Если да, то в этой связи Свереде предложили первым записаться в добровольцы.

Один из комментариев в украинском сегменте соцсетей:

Это не политолог, а провокатор. Если так хочет войны, пусть идет в добровольцы.

В тексте использованы материалы: Gazeta.ru

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