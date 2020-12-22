Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.3
воздух -2
море +11

Власть

В Украине предложили «устроить Перл-Харбор» российскому флоту в Крыму

08:31 вторник, 22 декабря 2020
В Украине предложили «устроить Перл-Харбор» российскому флоту в Крыму

фото © ГолосUA

Украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил правительству своей страны военным способом «освободить» Крым и Донбасс, а также устроить «Перл-Харбор» флоту России.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой» 22 декабря, передает РИА Новости.

По его словам, Украина в любом случае должна иметь свою стратегию атаки, а также стране необходимо отказаться от стратегии обороны и «заглядывания в глаза партнеров».

Свереда считает, что действующий нормандский формат переговоров не результативен, а позиции Германия и Франция в ходе переговоров часто имели неоднозначную позицию. Исходя из такой позиции, политолог призвал Киев пригласить США и Великобританию участвовать в диалогах по ситуации на юго-востоке Украины.

Свереда также предложил разработать стратегию возвращения Крыма и освобождения Донбасса военным путем. Он заявил, что необходимо «устроить новый Перл-Харбор» флоту Российской Федерации.

Политолог считает, что настоящей свободой для Украины станет патриотическая сознательность, восстановление армии и создание своих космических войск.

Это заявление Свереды комментируют в России, и в Украине. Так, прокомментировал заявление известный политолог Владимир Корнилов. По его словам, стоит впоследствии посмотреть, как он будет произносить фразу «А нас за шо?»

Российский политолог Владимир Корнилов, используя средний род в отношении Свереды:

Интересно, оно хоть знает, к чему в итоге Перл-Харбор привел?

Заявление Свереды неоднозначно оценили и в Украине, задавшись вопросом о том, собирается ли доктор наук выступать за подготовку «украинских камикадзе»... Если да, то в этой связи Свереде предложили первым записаться в добровольцы.

Один из комментариев в украинском сегменте соцсетей:

Это не политолог, а провокатор. Если так хочет войны, пусть идет в добровольцы.

В тексте использованы материалы: Gazeta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия тестирует в Черном море новую систему слежения. Министерство обороны РФ приступило к тестированию в Черном море новой системы слежения.

Документы ВСУ о приказах по Крыму в 2014 году уничтожены. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об утилизации записей военных, касающиеся событий 2014 года.

«Кровавый Бэтмен»: Поклонская странно отреагировала на план силового захвата Крыма. «Сказочный идиотизм» и «кровавый Бэтмен» - так депутаты Госдумы РФ от Крыма оценили инициативу бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного вернуть полуостров силой.

В украинском учебнике нашли фото российских военных. В украинском учебники по «Защите Отечества» для 10-х классов опубликовали фото мужчин в российской военной форме.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки

В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки

За 21 декабря на территории Республики Крым выявили 354 случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Откуда взялся и чем опасен новый «британский» мутант коронавируса?

Откуда взялся и чем опасен новый «британский» мутант коронавируса?

Новый вариант коронавируса приобрел несколько значимых мутаций, позволяющих ему быстрее распространяться и при этом уходить от работы иммунитета.

Власть
В Украине предложили «устроить Перл-Харбор» российскому флоту в Крыму

В Украине предложили «устроить Перл-Харбор» российскому флоту в Крыму

Украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил правительству своей страны военным способом «освободить» Крым и Донбасс, а также устроить «Перл-Харбор» флоту России.

Водный кризис
Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма

Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма

В районе Симферополя и Ялты нет значительных источников подземных вод, проблему дефицита воды может решить только опреснение.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации