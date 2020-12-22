Власть
В Судаке силовики пришли в дом крымскотатарского активиста
В Судаке полиция пришла в дом крымскотатарского активиста Рефата Камилова.
Как сообщает «Крымская солидарность», он выезжал на апелляционный суд по делу крымских татар в Москву в июле 2019 года и был задержан сотрудниками московской полиции.
На активиста составили административный протокол. Позже, после рассмотрения материалов дела в суде, оштрафовали. Ранее по этому поводу его уже навещали сотрудники правоохранительных органов, но 21 декабря они пришли снова – искать «нелегалов».
«21 декабря ко мне приходили сотрудники полиции. Записали мои данные и сказали, что ищут нелегалов. Интересовались тем, какие у моего соседа нелегалы работают и живут. Почему они пришли с этим ко мне – непонятно. Это уже второй раз. Первый раз был, когда ездил в Москву на суд в поддержку своих соотечественников и был задержан. Приходили как-будто к преступнику. Это мое право – поехать и выразить мирный протест. Я, конечно, возмущен этим. Зачем они приходят и расспрашивают, мне пока непонятно. В общем, производят своеобразное психологическое воздействие», – рассказал активист.
Публичных комментариев полиции по поводу визита в дом Камилова нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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