В Симферополе произошло несколько аварий после снегопада

В Симферополе после снегопада произошло несколько аварий на дорогах.

Ряд улиц не обработали противогололедными реагентами. ДТП были замечены в районе Ак-Мечеть и улицы Героев Сталинграда. Кроме того, на участке трасса «Таврида» между съездом на Евпаторийское шоссе и трассой на Николаевку в кювет перевернулась грузовая цистерна.

В МЧС Крыма уточнили, что по состоянию на 9:00 движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек.

Также, по сообщению севастопольского издания ForPost, в Керчи на дороге из-за сильного гололеда столкнулись сразу семь автомобилей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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