Происшествия
В Симферополе произошло несколько аварий после снегопада
В Симферополе после снегопада произошло несколько аварий на дорогах.
Ряд улиц не обработали противогололедными реагентами. ДТП были замечены в районе Ак-Мечеть и улицы Героев Сталинграда. Кроме того, на участке трасса «Таврида» между съездом на Евпаторийское шоссе и трассой на Николаевку в кювет перевернулась грузовая цистерна.
В МЧС Крыма уточнили, что по состоянию на 9:00 движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек.
Также, по сообщению севастопольского издания ForPost, в Керчи на дороге из-за сильного гололеда столкнулись сразу семь автомобилей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Тушили всю ночь: под Феодосией на пожаре погибли мужчина и три собаки. Под Феодосией на пожаре в частном жилом доме погибли мужчина и три собаки, сообщает пресс-служба МЧС РК.
За неделю в Крыму потушили почти полсотни пожаров. Спасатели в Крыму за неделю потушили 47 пожаров.
В Крыму неизвестные отстреливают лебедей. В Крыму белые лебеди стали мишенью неизвестных любителей пострелять. На днях в Евпатории на озере Сасык-Сиваш местный фотограф Вячеслав Лузанов обнаружил подстреленного белого лебедя.
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин. Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.
«Ничего нового»: стало известно чем займется назначенная Аксеновым новый мэр Ялты
Среди первоочередных задач, которые назначенная главой администрации Ялты Янина Павленко намерена решать на своем новом посту, - стихийная застройка региона, разработка нового генерального плана, обновление берегоукрепительных сооружений, создание морского променада – Южнобережной набережной Большой Ялты, совершенствование системы здравоохранения и обеспечение городского округа системами опреснения морской воды.
Коронавирус начал распространяться новым способом
В нескольких городах Китая произошла еще одна вспышка коронавируса, вызванная новым методом его передачи.
Коронавирус в Крыму
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В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.
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Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
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Назван победитель самых непредсказуемых в истории выборов мэра Ялты
Ялтинский городской совет утвердил назначение Янины Павленко на должность главы администрации города.