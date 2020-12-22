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Происшествия

В Симферополе произошло несколько аварий после снегопада

В Симферополе после снегопада произошло несколько аварий на дорогах.

Ряд улиц не обработали противогололедными реагентами. ДТП были замечены в районе Ак-Мечеть и улицы Героев Сталинграда. Кроме того, на участке трасса «Таврида» между съездом на Евпаторийское шоссе и трассой на Николаевку в кювет перевернулась грузовая цистерна.

В МЧС Крыма уточнили, что по состоянию на 9:00 движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек.

Также, по сообщению севастопольского издания ForPost, в Керчи на дороге из-за сильного гололеда столкнулись сразу семь автомобилей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Тушили всю ночь: под Феодосией на пожаре погибли мужчина и три собаки. Под Феодосией на пожаре в частном жилом доме погибли мужчина и три собаки, сообщает пресс-служба МЧС РК.

За неделю в Крыму потушили почти полсотни пожаров. Спасатели в Крыму за неделю потушили 47 пожаров.

В Крыму неизвестные отстреливают лебедей. В Крыму белые лебеди стали мишенью неизвестных любителей пострелять. На днях в Евпатории на озере Сасык-Сиваш местный фотограф Вячеслав Лузанов обнаружил подстреленного белого лебедя.

В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин. Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.

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