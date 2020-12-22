Водный кризис
Развитие сюжета: В Ялте воду на Новый год будут подавать в «особом режиме» ● Крым получил машину для поиска нелегальных подключений к водопроводу ● Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма ● В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым ● Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет
В Минобороны России хотят к весне увеличить объем ежесуточной подачи воды в Крыму
фото © Крым.реалии
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал, что военные к марту 2021 года завершат строительство необходимой инфраструктуры для увеличения объемов подачи воды в Крыму.
Об этом он объявил на годовой коллегии своего ведомства.
«С 1 марта следующего года объем ежесуточной подачи воды еще увеличится на 50 тысяч кубометров за счет завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры», – цитирует Шойгу «Интерфакс».
По его словам, на данный момент уже построены и полгода эксплуатируются 819 км полевого магистрального трубопровода для снабжения водой Симферополя и центральной части Крыма.
«В текущем году для Севастополя завершили строительство водовода и гидротехнических сооружений, позволяющих ежесуточно подавать 15 тысяч кубометров воды», – сказал Шойгу.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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