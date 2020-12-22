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Водный кризис

В Минобороны России хотят к весне увеличить объем ежесуточной подачи воды в Крыму

12:16 вторник, 22 декабря 2020
В Минобороны России хотят к весне увеличить объем ежесуточной подачи воды в Крыму

фото © Крым.реалии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал, что военные к марту 2021 года завершат строительство необходимой инфраструктуры для увеличения объемов подачи воды в Крыму.

Об этом он объявил на годовой коллегии своего ведомства.

«С 1 марта следующего года объем ежесуточной подачи воды еще увеличится на 50 тысяч кубометров за счет завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры», – цитирует Шойгу «Интерфакс».

По его словам, на данный момент уже построены и полгода эксплуатируются 819 км полевого магистрального трубопровода для снабжения водой Симферополя и центральной части Крыма.

«В текущем году для Севастополя завершили строительство водовода и гидротехнических сооружений, позволяющих ежесуточно подавать 15 тысяч кубометров воды», – сказал Шойгу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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