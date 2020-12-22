В Минобороны России хотят к весне увеличить объем ежесуточной подачи воды в Крыму

фото © Крым.реалии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал, что военные к марту 2021 года завершат строительство необходимой инфраструктуры для увеличения объемов подачи воды в Крыму.

Об этом он объявил на годовой коллегии своего ведомства.

«С 1 марта следующего года объем ежесуточной подачи воды еще увеличится на 50 тысяч кубометров за счет завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры», – цитирует Шойгу «Интерфакс».

По его словам, на данный момент уже построены и полгода эксплуатируются 819 км полевого магистрального трубопровода для снабжения водой Симферополя и центральной части Крыма.

«В текущем году для Севастополя завершили строительство водовода и гидротехнических сооружений, позволяющих ежесуточно подавать 15 тысяч кубометров воды», – сказал Шойгу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте воду на Новый год будут подавать в «особом режиме». В период новогодних праздников в Ялте будет введен особый режим подачи воды, сообщила глава администрации города Янина Павленко на совещании по вопросам водоснабжения Крыма.

Крым получил машину для поиска нелегальных подключений к водопроводу. Единственная в России телескопическая машина будет искать нелегальные врезки в систему водоснабжения в Крыму.

Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма. В районе Симферополя и Ялты нет значительных источников подземных вод, проблему дефицита воды может решить только опреснение.

Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии значимых запасов подземных вод под Ялтой.