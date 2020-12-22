Бизнес
В Крыму заявили, что начнут поставлять креветки в Европу
фото © Новости Крыма
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбколхоз им Крымских партизан» планирует начать поставки белоногой креветки «Эллас» в Европу и Азию в следующем году.
Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.
«Одним из показательных стало предприятие СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан», который производит креветку «Эллас», запустивший в этом году цикл собственного производства малька креветки. На предприятии был запущен инкубационный цех мощностью 0,5 миллиардов штук в год, – цитирует Рюмшина пресс-служба министерства. – Первый и крупнейший в России производитель белоногой креветки (Litopenaeus vannamei) «Эллас» планирует начать поставки в страны Европы и Азии в 2021 году».
Он отметил, что аналогов такому предприятию нет ни в России, ни в Европе. Креветка выращивается в открытых водоемах.
Кроме собственного производства товарной аквакультуры, рыбоперерабатывающие предприятия Крыма в этом году увеличили ассортимент готовой продукции.
Также отмечается рост на 12,6% добычи сельди черноморско-азовской проходной, а также более, чем в три раза барабули и саргана в Азовском море. В течение этого года проводились мелиоративные мероприятия по зарыблению мальком карпа, белого амура и толстолобика трех водохранилищ: Изобильненского, Ленинского и Феодосийского. Всего было выпущено около миллиона штук рыбопосадочного материала.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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