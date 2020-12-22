Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму ● Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки ● COVID-19 в Севастополе: оперативные данные
В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки
фото © pixabay.com
За 21 декабря на территории Республики Крым выявили 354 случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 21 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 305 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1010 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 264 человека, выздоровевших за весь период – 16 674 человека», — написал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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