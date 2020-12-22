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Коронавирус в Крыму

В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки

09:05 вторник, 22 декабря 2020
В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки

фото © pixabay.com

За 21 декабря на территории Республики Крым выявили 354 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 21 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 305 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1010 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 264 человека, выздоровевших за весь период – 16 674 человека», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки

В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки

За 21 декабря на территории Республики Крым выявили 354 случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
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