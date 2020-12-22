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Власть

В Крыму выбрали три лучших села

08:58 вторник, 22 декабря 2020

Подведены итоги конкурса на лучшие села Крыма, сообщил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Стало уже доброй традицией в завершающие дни уходящего года определять лучшее сельское поселение. Сегодня мы вручаем три сертификата. Первое место – 5 миллионов рублей, второе место — три миллиона рублей, третье место – один миллион рублей», — сказал Ефим Фикс.

По его информации, в этом году на конкурс было подано 13 заявок от 10 районов республики. Сформирована рабочая группа из представителей министерств республики и Совета министров Крыма.

«Постановлением Президиума Государственного Совета и решением конкурсной комиссии победителями конкурса в 2020 году признаны: первое место – Первомайское сельское поселение Первомайского района. Второе место — Красногвардейское сельское поселение Красногвардейского района. Третье место – Почетненское сельское поселение Красноперекопского района», — сообщил Ефим Фикс.

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