В Крыму посадили в тюрьму узбеков, которые ехали к сирийским боевикам

Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Узбекистана к тюремному заключению за попытку выехать из Крыма для участия в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В 2019 году подсудимые, находясь в Симферополе, договорились вступить в террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» и участвовать в ее деятельности на территории Сирийской Арабской Республики. Реализуя задуманное, в марте 2020 года в Симферополе подсудимые приобрели камуфлированную униформу и лекарственные препараты, а также билеты на автобус из Краснодара в Тбилиси и билеты на самолет из Тбилиси в Стамбул для последующего следования на территорию САР», – говорится в сообщении.

Они были задержаны правоохранителями 26 марта текущего года в Симферополе. В отношении одного из них возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации), в отношении второго – по этой же статье, а также по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица к участию в деятельности террористической организации). «В период с 1 августа 2019 года по 26 марта 2020 года (второй обвиненный), путем неоднократных уговоров и убеждений склонял своего знакомого к выезду в САР для участия в деятельности «Джебхат ан-Нусра», – пояснили в суде.

Первый из них решением суда приговорен к пяти годам колонии строгого режима, второй – к девяти годам колонии строгого режима. Оба они проведут первый год заключения в тюрьме.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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