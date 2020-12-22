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Украинский суд наложил аресты на 32 судна, которые заходили в порты Крыма
фото © Новости Крыма
По ходатайство украинской Прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя наложены аресты на 32 судна, которые заходили в порты полуострова.
По данным ведомства, прокуратура планирует направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения таких судов в базу розыска с последующим арестом.
«Некоторые иностранные суда, нарушая законодательство, осуществляют заходы в Крым. Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) расследуется уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее», – говорится в сообщении пресс-службы.
В Прокуратуре АРК напомнили, что заходы судов под иностранным флагом в морские порты Крыма квалифицируются как действия, «подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов».
Также в Прокуратуре АРК отметили существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в порты Крыма: с 162 до 15.
«Иностранные суда из ведущих морских держав в Крым не заходят. В то же время нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда – Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении», – добавили в Прокуратуре АРК.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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