Украинские паспорта оформили более 120 тысяч крымчан

фото © Новости Крыма

Более 120 тысяч крымчан оформили биометрические паспорта в Херсонской области с момента присоединения к России в 2014-м году.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области Юлия Галицкая.

«С момента аннексии Крымского полуострова крымчанами было оформлено 121 589 биометрических паспортных документов… Подавляющее количество составляют загранпаспорта – 98 139, и 23 410 – id-карт», – рассказала Галицкая.

Она также подчеркнула, что крымчане могут обращаться в любой отдел ГМСУ для оформления паспортных документов.

Жители Крыма могут беспрепятственно пересекать админграницу с Херсонской областью с недействительным украинским паспортом. Об этом рассказал пресс-секретарь Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

«Если гражданин имеет просроченный паспорт – он может последовать на материковую часть Украины с целью обновления паспортного документа… В Государственной миграционной службе им выдают специальный бланк, в котором отмечается, что их паспортный документ находится в процессе изготовления… На основании этого бланка они могут пересечь админграницу. А вдруг они выезжают для получения этого паспортного документа», – объяснил Иван Шевцов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Путин приравнял жителей осажденного Севастополя к ветеранам. Жителям Севастополя, которые пережили осаду города в годы Второй мировой войны, власти присвоили статус ветеранов.

Бывший глава Следкома будет курировать культуру в Крыму. Новый вице-премьер Крыма, бывший глава управления Следкома России по Крыму Михаил Назаров будет курировать сферы юстиции, культуры и межнациональных отношений в Крыму.

Назван победитель самых непредсказуемых в истории выборов мэра Ялты. Ялтинский городской совет утвердил назначение Янины Павленко на должность главы администрации города.

Кандидат в мэры Ялты обратилась в суд из-за конкурса на должность. Во время конкурса на должность главы администрации Ялты кандидат Надежда Обухова заявила, что комиссией допущены нарушения. В связи с этим Обухова обратилась в суд.