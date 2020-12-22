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Украинские паспорта оформили более 120 тысяч крымчан
фото © Новости Крыма
Более 120 тысяч крымчан оформили биометрические паспорта в Херсонской области с момента присоединения к России в 2014-м году.
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области Юлия Галицкая.
«С момента аннексии Крымского полуострова крымчанами было оформлено 121 589 биометрических паспортных документов… Подавляющее количество составляют загранпаспорта – 98 139, и 23 410 – id-карт», – рассказала Галицкая.
Она также подчеркнула, что крымчане могут обращаться в любой отдел ГМСУ для оформления паспортных документов.
Жители Крыма могут беспрепятственно пересекать админграницу с Херсонской областью с недействительным украинским паспортом. Об этом рассказал пресс-секретарь Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.
«Если гражданин имеет просроченный паспорт – он может последовать на материковую часть Украины с целью обновления паспортного документа… В Государственной миграционной службе им выдают специальный бланк, в котором отмечается, что их паспортный документ находится в процессе изготовления… На основании этого бланка они могут пересечь админграницу. А вдруг они выезжают для получения этого паспортного документа», – объяснил Иван Шевцов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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