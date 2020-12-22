«Теряются приезжие»: спасатели рассказали об опасностях крымского зимнего леса

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Перед каждой поездкой в горы стоит сообщить о планах своим близким или службам МЧС, чтобы в случае неприятностей вас могли оперативно найти.

Такой совет дал представитель «КРЫМ-СПАСа» Владимир Мельников в эфира радио «Спутник в Крыму».

На прошлой неделе 10 человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет, не вышли из Сьяновских пещер в Домодедово. Позднее пропавших детей нашли живыми и здоровыми. По словам спасателя, аналогичные ситуации не редкость и на полуострове. Некоторые «экскурсоводы» водят группы, совершенно не умея организовывать такой вид отдыха.

«Если вы заблудились и сами об этом сообщили, то дальше лучше действовать согласно тем рекомендациям, которые дадут вам спасатели по телефону. Не рекомендуется в горно-лесной зоне уходить с того места, где вы потерялись. Уйдя на 50 метров, можете потерять связь, и поиски затянутся», - отметил специалист экстренной службы.

Если же телефон разрядился, нужно оставаться на одном месте, ожидая, пока вас найдут.

«В этом случае все рекомендации бесполезны. Тут все будет зависеть от того, сообщили ли вы кому-нибудь, что отправились в поход», - подчеркнул спасатель.

По его словам, чаще всего в горах теряются приезжие, которым «море по колено». «В тапочках, в футболочке – и вперед. «Мы на Кавказе были, что нам тот Крым», – вот так говорят они. Также нередко теряются грибники, но это уже местные», - сказал Мельников.Он отметил, что в большинстве туристы и крымчане любят отдыхать зимой на Ангарском перевале и в районе Ай-Петри.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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