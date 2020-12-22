Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки ● «Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму ● Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки
Сразу восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число умерших с коронавирусом в республике достигло 436
За минувшие сутки зарегистрировано 354 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 110 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 674 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус подтвержден у 83 человек в Севастополе за сутки.
Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались шестеро пациентов.
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть семи пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.
82 заболевших: сводка по COVID в Севастополе за сутки
За прошедшие сутки в Севастополе выявили 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших – от 12 до 86 лет.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки
За 21 декабря на территории Республики Крым выявили 354 случая коронавирусной инфекции.
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.
вчера
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
вчера
Новогодний стол разорит жителей Крыма фото
Скромный домашний прайс — 1686 рублей на человека, если не считать новогоднее подорожание.