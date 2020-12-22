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Коронавирус в Крыму

Сразу восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

10:09 вторник, 22 декабря 2020

Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число умерших с коронавирусом в республике достигло 436

За минувшие сутки зарегистрировано 354 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 110 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 674 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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