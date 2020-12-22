Сразу восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число умерших с коронавирусом в республике достигло 436

За минувшие сутки зарегистрировано 354 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 110 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 674 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус подтвержден у 83 человек в Севастополе за сутки.

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COVID-19 в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались шестеро пациентов.

Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть семи пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.