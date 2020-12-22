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Коронавирус в Крыму

Ситуация с коронавирусом в Крыму названа «сложной»

18:01 вторник, 22 декабря 2020
Ситуация с коронавирусом в Крыму названа «сложной»

фото © meduza.io

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сложной ситуацию с COVID-19 в Крыму и в ряде других регионов.

«В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ... Ситуация здесь остается напряженной», - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Крымузарегистрировано уже 22 110 случаев заболевания.

Осенью из-за «второй волны» коронавируса многие регионы начали вводить ограничительные меры. Например, в Севастополе туристов обязали иметь отрицательный тест на COVID при заселении в гостиницы и отели города. При этом в Крыму таких мер введено не было.

Однако в преддверии новогодних праздников, многие главы российских регионов ограничили работу музеев, ресторанов, и других развлекательных заведений. В частности, в Крыму с 20 декабря по 15 января запрещены корпоративы, массовые мероприятия в отелях и гостиницах региона.

В конце ноября Попова также внесла в «красный» список по коронавирусу Республику Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

82 заболевших: сводка по COVID в Севастополе за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе выявили 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших – от 12 до 86 лет.

Сразу восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки. За 21 декабря на территории Республики Крым выявили 354 случая коронавирусной инфекции.

Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус подтвержден у 83 человек в Севастополе за сутки.

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