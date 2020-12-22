Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Нет вечеринкам»: в Крыму начали проверять кафе и рестораны ● 82 заболевших: сводка по COVID в Севастополе за сутки ● Сразу восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки ● «Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму
Ситуация с коронавирусом в Крыму названа «сложной»
фото © meduza.io
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сложной ситуацию с COVID-19 в Крыму и в ряде других регионов.
«В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ... Ситуация здесь остается напряженной», - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Всего с начала пандемии в Крымузарегистрировано уже 22 110 случаев заболевания.
Осенью из-за «второй волны» коронавируса многие регионы начали вводить ограничительные меры. Например, в Севастополе туристов обязали иметь отрицательный тест на COVID при заселении в гостиницы и отели города. При этом в Крыму таких мер введено не было.
Однако в преддверии новогодних праздников, многие главы российских регионов ограничили работу музеев, ресторанов, и других развлекательных заведений. В частности, в Крыму с 20 декабря по 15 января запрещены корпоративы, массовые мероприятия в отелях и гостиницах региона.
В конце ноября Попова также внесла в «красный» список по коронавирусу Республику Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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