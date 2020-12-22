Происшествия
Севастопольский водитель заплатит за лечение пострадавшего в ДТП ребенка
По иску прокуратуры Ленинского района Севастополя суд взыскал с виновного денежные средства, затраченные государством на лечение ребенка, пострадавшего в результате ДТП.
Суд по иску прокуратуры Ленинского района г. Севастополя взыскал с осужденного средства, затраченные на лечение несовершеннолетнего потерпевшего по уголовному делу.
Ранее в отношении ответчика был вынесен обвинительный приговор за совершение дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок 2006 года рождения
Установлено, что мужчина в июле 2018 года, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и на ул. 5-ая Бастионная в г. Севастополе совершил столкновение с другим транспортным средством. В результате несовершеннолетнему пассажиру второго автомобиля причинен тяжкий вред здоровью.
В связи с полученными телесными повреждениями ребенку за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования г. Севастополя оказана медицинская помощь на сумму свыше 70 тыс. рублей.
В связи с изложенным прокуратурой района в интересах Российской Федерации в Гагаринский районный суд г. Севастополя предъявлено исковое заявление к виновнику ДТП о взыскании затраченных государством денежных средств на указанную сумму, которое удовлетворено.
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