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Власть

Севастополь обогнал всю Россию по росту цен

Инфляция в Севастополе существенно обогнала средний по России показатель и превысила уровень соседей по Южному федеральному округу, сообщает Центробанк.

Уровень годовой инфляции в городе-герое к ноябрю составил 5,2%, увеличившись с 5% в октябре, что заметно выше общероссийских 4,4% и 4,7% в ЮФО.

Годовая продовольственная инфляция в Севастополе ускорилась с 5,8% в октябре до 6,4% в ноябре. Как объясняет финансовый регулятор, все дело в ослаблении рубля – это сказалось на стоимости импортных апельсинов, а также в подорожании тепличных огурцов.

Рост цен на картофель, сахар и подсолнечное масло в Севастополе объясняется засухой и сокращением посевных площадей.

Непродовольственные товары подорожали в пределах общероссийских показателей – до 4,1%. На фоне распространения пандемии и обострения сезонной заболеваемости увеличился спрос на ряд лекарств и медицинских товаров.

Синхронно с ослаблением рубля дорожали товары со значительной импортной составляющей - одежда, предметы гигиены и косметика, электротовары, легковые автомобили и игрушки.

Зато в городе не подорожали билеты в кино. Причиной тому стала фактическая приостановка работы кинотеатров, отмечает Центробанк.

Эпидемиологические ограничения также позитивно повлияли на статистику стоимости авиабилетов и снизили цену проживания в студенческих общежитиях.

Ранее стало известно, что жители Севастополя тратят на еду 47% своих доходов, что также значительно превышает общероссийский показатель в 29,7%.

В марте 2020 года глава севастопольских рынков Вадим Кирпичников сообщил, что правительство Севастополя на цены влиять не может, и продавцы могут устанавливать те цены, какие им нравятся.

В тексте использованы материалы: Форпост

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