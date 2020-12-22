«С возвращением!» - в России снова появятся вытрезвители

фото © regnum.ru

Государственная Дума РФ приняла закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Виды помощи и правила работы вытрезвителей должны будут разработать в Министерстве здравоохранения, Министерстве труда и МВД.

В первом чтении документ одобрили еще в ноябре текущего года, в нем говорилось, что у муниципальных властей появятся полномочия «оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения».

Как ранее сообщалось, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что создание в республике вытрезвителей поможет снизить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Он добавил, что на данный момент существует тенденция увеличения количества нарушений законодательства лицами, в состоянии опьянения, что говорит о том, что подобные «заведения» в Крыму нужны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Ничего нового»: стало известно чем займется назначенная Аксеновым новый мэр Ялты. Среди первоочередных задач, которые назначенная главой администрации Ялты Янина Павленко намерена решать на своем новом посту, - стихийная застройка региона, разработка нового генерального плана, обновление берегоукрепительных сооружений, создание морского променада – Южнобережной набережной Большой Ялты, совершенствование системы здравоохранения и обеспечение городского округа системами опреснения морской воды.

Путин приравнял жителей осажденного Севастополя к ветеранам. Жителям Севастополя, которые пережили осаду города в годы Второй мировой войны, власти присвоили статус ветеранов.

Бывший глава Следкома будет курировать культуру в Крыму. Новый вице-премьер Крыма, бывший глава управления Следкома России по Крыму Михаил Назаров будет курировать сферы юстиции, культуры и межнациональных отношений в Крыму.

Назван победитель самых непредсказуемых в истории выборов мэра Ялты. Ялтинский городской совет утвердил назначение Янины Павленко на должность главы администрации города.