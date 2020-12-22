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Власть

«С возвращением!» - в России снова появятся вытрезвители

18:06 вторник, 22 декабря 2020
«С возвращением!» - в России снова появятся вытрезвители

фото © regnum.ru

Государственная Дума РФ приняла закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Виды помощи и правила работы вытрезвителей должны будут разработать в Министерстве здравоохранения, Министерстве труда и МВД.

В первом чтении документ одобрили еще в ноябре текущего года, в нем говорилось, что у муниципальных властей появятся полномочия «оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения».

Как ранее сообщалось, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что создание в республике вытрезвителей поможет снизить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Он добавил, что на данный момент существует тенденция увеличения количества нарушений законодательства лицами, в состоянии опьянения, что говорит о том, что подобные «заведения» в Крыму нужны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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