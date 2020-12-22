Власть
Ростехнадзор выдал заключение для ввода в эксплуатацию трассы «Таврида» в Крыму
В Крыму Ростехнадзор выдал заключение о соответствии трассы «Таврида».
Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
«Заключение о соответствии органа государственного строительного надзора выдается только в случае, если при строительстве не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям нормативной технической документации и проекта, либо такие нарушения устранены до даты выдачи заключения о соответствии», – рассказали в пресс-службе.
Ввод трассы в эксплуатацию до сих пор продолжается.
Ранее президент России Владимир Путин открыл трассу 27 августа 2020 года, проехав по ней лично.
Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, ставшая основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса «Таврида» связывает Крымский мост с Севастополем, ее общая протяженность – более 250 километров. Если раньше дорога через весь Крым занимала целый день, то теперь – порядка трех часов.
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