Ростехнадзор выдал заключение для ввода в эксплуатацию трассы «Таврида» в Крыму

В Крыму Ростехнадзор выдал заключение о соответствии трассы «Таврида».

Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

«Заключение о соответствии органа государственного строительного надзора выдается только в случае, если при строительстве не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям нормативной технической документации и проекта, либо такие нарушения устранены до даты выдачи заключения о соответствии», – рассказали в пресс-службе.

Ввод трассы в эксплуатацию до сих пор продолжается.

Ранее президент России Владимир Путин открыл трассу 27 августа 2020 года, проехав по ней лично.

Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, ставшая основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса «Таврида» связывает Крымский мост с Севастополем, ее общая протяженность – более 250 километров. Если раньше дорога через весь Крым занимала целый день, то теперь – порядка трех часов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Только на проект капремонта дороги в Ялту через Ай-Петри потратят 6 млн долларов. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дороги Бахчисарай – Ялта через гору Ай-Петри обойдутся в 420 млн рублей.

Стадион «Авангард» в Ялте готов только наполовину. Подрядная организация почти наполовину выполнила работы на спорткомплексе «Аванград», сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

В поселке под Алуштой строители разрушили подпорную стену. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщает о том, что в поселке Бондаренково (Малый Маяк) ведутся несогласованные строительные работы, в ходе которых разрушена подпорная стена.

Константинову на стройках Крыма не хватает 5000 рабочих. В строительной отрасли Крыма сегодня наблюдается нехватка рабочих.