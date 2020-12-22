Власть
Развожаев открыл движение по неизвестному севастопольцам шоссе
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Пресс-служба губернатора в очередной раз ошиблась и рассмешила участников групп в соцсетях, где пиарится глава города.
Клипмейкеры Михаила Развожаева снова оконфузились. В этот раз они назвали Камышовое шоссе «Камышенским».
«Снимают так же, как строят» – написал автор одного из удаленных комментариев под рекламным видео в группе ВК, где губернатор заявляет, что движение по многострадальной трассе запущено, но дорожные работы там закончатся только в апреле.
В августе штаб Развожаева по агитпропаганде сначала развесил по городу баннеры о начале строительства КОС «Южные». А когда какндидату в губернаторы указали на то, что это ложь, был снят постановочный ролик. На кадрах работала техника, которая исчезла с объекта после съемочного дня. За это недоразумение оправдывались в Минстрое РФ и просили севастопольцев не считать площадку очистных цирковым манежем.
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Пресс-служба губернатора в очередной раз ошиблась и рассмешила участников групп в соцсетях, где пиарится глава города.