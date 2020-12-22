Путин приравнял жителей осажденного Севастополя к ветеранам

Жителям Севастополя, которые пережили осаду города в годы Второй мировой войны, власти присвоили статус ветеранов.

Соответствующий документ 22 декабря подписал президент соседней России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Согласно новому закону России, жители города, которых наградили знаком «Жителю осажденного Севастополя», должны получить российские меры соцподдержки. Среди них – ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, а также путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, статус ветеранов смогут получить 1 217 человек. На реализацию положений документа из бюджетных средств в 2020 году планируют потратить около 84,6 млн рублей, в 2021 году – порядка 216,5 млн рублей, в 2022 году – 223,2 млн рублей, а в 2023 – 230,9 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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