Прогноз погоды в Крыму на вторник 22 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 22 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололед.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололед), уровень опасности желтый, туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 84 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 89 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 92 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -3 до 2, ночью около -2 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около -2 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 95 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 74 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северный 5 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 72 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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