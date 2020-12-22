Коронавирус в Крыму
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Откуда взялся и чем опасен новый «британский» мутант коронавируса?
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Новый вариант коронавируса приобрел несколько значимых мутаций, позволяющих ему быстрее распространяться и при этом уходить от работы иммунитета.
Так считают ученые консорциума COVID-19 Genomics UK (COG-UK) в Великобритании, который был создан для секвенирования и изучения геномов SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что штамм сформировался у пациента с иммунодефицитом, в организме которого патоген содержался несколько месяцев. Не исключено, что вакцины от коронавирусной инфекции придется дорабатывать под новый вариант SARS-CoV-2, говорят эксперты. Впрочем, «Спутник V» и так эффективен против новой мутации патогена, заявили в РФПИ.
В сентябре ученые COG-UK обнаружили филогенетический кластер SARS-CoV-2, названный линией B.1.1.7. Вирусы этого кластера быстро распространились в Великобритании в последние несколько недель.
«Два самых ранних генома, принадлежащих к линии B.1.1.7, были обнаружены 20 сентября 2020 года в Кенте, а другой — 21 сентября 2020 года в Лондоне», пишут авторы недавно вышедшей статьи под названием «Предварительная геномная характеристика развивающейся линии SARS-CoV-2 в Великобритании, определяемой новым набором спайковых мутаций».
На 15 декабря изучено 1623 генома линии B.1.1.7, указано в работе. Из них 519 обнаружили в Лондоне, 555 — в Кенте, 545 — в других регионах Великобритании, включая Шотландию и Уэльс, и четыре — в других странах. Британские ученые считают, что линия B.1.1.7 несет большее, чем обычно, количество вирусных генетических изменений. И скорость их приобретения беспрецедентна по отношению к другим линиям SARS-CoV-2.
— Есть предположение, что этот штамм возник у человека с подавленным иммунитетом, который был хронически инфицирован SARS-CoV-2, то есть носил вирус месяцами, — объяснил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский. — У таких больных активно идет отбор на те вирусы, которые наиболее приспособлены к человеку. Это было показано еще на ВИЧ. В этом варианте коронавируса отмечено 23 мутации, из них 17 — особенно значимых (14 вызывающих замены аминокислот в белках вируса и три делеции — выпадения нескольких нуклеотидов). Несколько мутаций в гене, контролирующем белок-шип, усиливают сцепление с рецептором клеток человека АСЕ2, который служит «входными воротами» для вируса. То есть улучшается его способность к проникновению.
По мнению британских ученых, люди с подавленным иммунитетом могут носить в себе коронавирус два-четыре месяца, хотя есть сообщения и о более длительных инфекциях у некоторых людей. Их лечат плазмой выздоравливающих (иногда более одного раза), а также препаратом «Ремдесивир».
Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который был выявлен в стране, заявлял премьер-министр королевства Борис Джонсон. По его словам, эта версия патогена может быть на 70% заразнее. Но в научных статьях нет расчетов и подтверждений этого факта.
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