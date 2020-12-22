Новогодний стол разорит жителей Крыма

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Скромный домашний прайс — 1686 рублей на человека, если не считать новогоднее подорожание.

В Крыму новогодний стол на одну персону обойдется в 1686 рублей. Среднюю стоимость набора продуктов к празднеству рассчитал Крымстат по ценам ноября, без учета предновогоднего ажиотажа, пишет КП-Крым.

Если сравнивать стоимость набора продуктов и напитков для новогоднего стола на семью из четырех человек, то в ноябре прошлого года она была на 5,5% ниже и составляла 6744 рубля.

Так, картофель за год подорожал на 23% до 31,2 рубля в среднем, свежие огурцы — на 20% до 124 рублей за килограмм, апельсины — на 19% до 133 рублей. Цены на яблоки и красную икру взлетели на 15% до 65,8 рубля за килограмм и 1079 рублей за 200-граммовую баночку соответственно.

Игристое вино выросло в цене на 5% до 372 рублей за бутылку, а водка — на 4% до 349 рублей.

Стоимость самого популярного праздничного салата оливье в начале декабря этого года составила 365 рублей, или на 4,6% больше, чем год назад.

Как сообщалось ранее, в Крыму подорожали куриные яйца, а также мясо птицы. Крымчане жалуются на выросшую в разы стоимость основы новогодних салатов, а производители не могут больше сдерживать цену и заверяют, что Новый год здесь ни при чем.

Заметнее всего по сравнению с прошлым годом подорожали три группы продуктов: подсолнечное масло (15%), крупы и бобовые (22%), сахар (40%).

В тексте использованы материалы: Форпост

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