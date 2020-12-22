«Ничего нового»: стало известно чем займется назначенная Аксеновым новый мэр Ялты

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Среди первоочередных задач, которые назначенная главой администрации Ялты Янина Павленко намерена решать на своем новом посту, - стихийная застройка региона, разработка нового генерального плана, обновление берегоукрепительных сооружений, создание морского променада – Южнобережной набережной Большой Ялты, совершенствование системы здравоохранения и обеспечение городского округа системами опреснения морской воды.

Эти пункты она перечислила в своем выступлении во время конкурса на должности мэра курортной столицы республики.

По мнению Павленко, в последние десятилетия хаотичная застройка городского округа вместе с ростом транспортной нагрузки сделали жизнь ялтинцев крайне некомфортной.

«Моя приоритетная задача – остановить превращение Ялты в каменные джунгли. Ялта – не безразмерный город, куда нужно «всовывать» многоэтажки, которые растут как грибы. И сегодня моя задача – восстановить то архитектурное наследие, богатство, которое расположено на территории нашей Большой Ялты, уделять ему особое внимание. И, наконец, привести город к единому архитектурному стилю», - заявила Павленко.

Новый глава администрации также анонсировала разработку в следующем году нового генерального плана городского округа.

«Богатейший природный капитал формирует главные конкурентные преимущества в Ялте перед другими городами-курортами. Одной из важнейших задач при разработке подходов к созданию современной инфраструктуры курорта является грамотное распоряжение природными богатствами и их надежная охрана, - пообещала Янина Павленко. – В пределах курортно-лечебных и оздоровительных зон будет усилен контроль за хозяйственно-строительной деятельностью, которая отрицательно влияет на состояние зон санитарной охраны, на качество лечебных свойств природных факторов».

Вернется чиновница и к проекту благоустройства береговой полосы, большая часть которой сегодня «подвержена природному разрушению».

«Значительная часть берегоукрепительных сооружений находится в аварийном состоянии. В связи с чем одной из первоначальных задач считаю подготовку к проектированию берегоукрепительных сооружений на всей территории Большой Ялты. Это позволит приступить к проектированию и созданию морского променада Южнобережной набережной Большой Ялты, который протянется вдоль побережья», - отметила Павленко.

В своей программе на должности главы администрации Янина Павленко особое место отвела здравоохранению и медицине.

«Ялте, фактически, сегодня повезло, потому что в Ялте действуют две системы здравоохранения: первая обеспечивается профессионалами ФМБА, вторая – республиканским здравоохранением. Только так, сообща мы сможем решить проблемы, которые копились годами. И в первую очередь это отсутствие детской реанимации, возможности оказать деткам качественную медпомощь, что беспокоит всех родителей. Это также оказание услуг женской консультации, о чем я в первую очередь буду обращаться за поддержкой к главе республики, потому что это неотъемлемая часть женского здоровья», - перечислила в докладе Павленко.

Среди первоочередных и те мероприятия, которые будут связаны с обеспечением полноценного водоснабжения региона. И здесь акцент, по мнению Павленко, должен быть не столько на поисках новых источников, сколько на ремонте изношенных сетей вместе со строительством их в тех местах, где до сих пор нет центрального водоснабжения, и системах опреснения.

«Сегодня я отдаю себе отчет в том, что более 50% потери с каждого литра воды находятся в сетях, потому что сети старые. Они как ничто другое нуждаются сегодня в нашем комплексном внимании. Поэтому одна из главных задач – это проект капремонта существующих сетей и их реконструкция, - предупредила глава администрации. – Конечно же, глобальный проект – опреснительный завод. Я прекрасно понимаю, насколько сейчас эфемерным кажется этот проект ялтинцам. Но для того, чтобы решить комплексно и на перспективу задачу с водоснабжением региона, мы будем заниматься системами опреснения воды».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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