«Нет вечеринкам»: в Крыму начали проверять кафе и рестораны

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Два заведения общественного питания в Крыму нарушили указ главы региона о запрете массовых мероприятий.

Об итогах рейдов рассказали в пресс-службе Министерства промышленной политики республики.

Ранее в ведомстве сообщили, что специалисты начали проверять заведения общепита в Крыму на предмет нарушения указа Сергея Аксенова, который запрещает с 20 декабря по 15 января 2021 года проводить массовые развлекательные мероприятия и ограничивает работу кафе и ресторанов в этот период с 22:00 до 8:00.

В рейдах также участвуют полицейские и представители администраций муниципальных образований.

«На самом деле, среди наших предприятий общественного питания оказалось очень много сознательных заведений. То, что немного нарушало требование указа, не являлось критичным. Два эпизода. В одном случае пять человек отмечали день рождения, а во втором были нарушения требований Роспотребнадзора, не было журнала учета. В основном заведения не проводили никаких корпоративов, не было массовых мероприятий, никаких нарушений по времени работы не было. В 22:00 все были закрыты», - уточнили в Минпроме.

При этом в ведомстве подчеркнули, что контролировать работу общепита будут ежедневно во всех муниципальных образованиях республики.

На тех, кто первый раз нарушил требования, составят административный протокол, а при повторных нарушениях предпринимателей ждет штраф и приостановка работы.

Ранее Аксенов пригрозил административной ответственностью и лишением мер господдержки крымским гостиницам и отелям, которые будут проводить новогодние корпоративы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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