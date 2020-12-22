Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 82 заболевших: сводка по COVID в Севастополе за сутки ● Сразу восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки ● «Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму ● Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки
«Нет вечеринкам»: в Крыму начали проверять кафе и рестораны
фото © Новости Крыма
Два заведения общественного питания в Крыму нарушили указ главы региона о запрете массовых мероприятий.
Об итогах рейдов рассказали в пресс-службе Министерства промышленной политики республики.
Ранее в ведомстве сообщили, что специалисты начали проверять заведения общепита в Крыму на предмет нарушения указа Сергея Аксенова, который запрещает с 20 декабря по 15 января 2021 года проводить массовые развлекательные мероприятия и ограничивает работу кафе и ресторанов в этот период с 22:00 до 8:00.
В рейдах также участвуют полицейские и представители администраций муниципальных образований.
«На самом деле, среди наших предприятий общественного питания оказалось очень много сознательных заведений. То, что немного нарушало требование указа, не являлось критичным. Два эпизода. В одном случае пять человек отмечали день рождения, а во втором были нарушения требований Роспотребнадзора, не было журнала учета. В основном заведения не проводили никаких корпоративов, не было массовых мероприятий, никаких нарушений по времени работы не было. В 22:00 все были закрыты», - уточнили в Минпроме.
При этом в ведомстве подчеркнули, что контролировать работу общепита будут ежедневно во всех муниципальных образованиях республики.
На тех, кто первый раз нарушил требования, составят административный протокол, а при повторных нарушениях предпринимателей ждет штраф и приостановка работы.
Ранее Аксенов пригрозил административной ответственностью и лишением мер господдержки крымским гостиницам и отелям, которые будут проводить новогодние корпоративы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Судаке силовики пришли в дом крымскотатарского активиста. В Судаке полиция пришла в дом крымскотатарского активиста Рефата Камилова.
Севастопольский водитель заплатит за лечение пострадавшего в ДТП ребенка. По иску прокуратуры Ленинского района Севастополя суд взыскал с виновного денежные средства, затраченные государством на лечение ребенка, пострадавшего в результате ДТП.
«36 ударов»: в Симферополе будут судить обвиняемого в убийстве мужчины. В крымской столице будут судить жителя села Пионерское Симферопольского района за драку со смертельным исходом.
В Симферополе оштрафовали 14 человек за нелегальную продажу елок. На территории Симферополя 14 граждан привлечены к ответственности за продажу елок в неустановленных местах, сообщают в администрации столицы Крыма.
Еще все впереди: пик заболеваемости коронавирусом в Крыму обещают в феврале-марте
По прогнозам специалистов, суточное количество заболевших коронавирусом в Крыму может достигнуть 500 человек.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Украинские паспорта оформили более 120 тысяч крымчан
Более 120 тысяч крымчан оформили биометрические паспорта в Херсонской области с момента присоединения к России в 2014-м году.
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.
вчера
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
вчера
Коронавирус начал распространяться новым способом
В нескольких городах Китая произошла еще одна вспышка коронавируса, вызванная новым методом его передачи.