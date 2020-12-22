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Власть

Назван победитель самых непредсказуемых в истории выборов мэра Ялты

14:23 вторник, 22 декабря 2020
Ялта
Назван победитель самых непредсказуемых в истории выборов мэра Ялты

фото © ruinformer.com

Ялтинский городской совет утвердил назначение Янины Павленко на должность главы администрации города.

Решение принято сегодня на сессии горсовета.

За кандидатуру Павленко проголосовали 27 из 28 депутатов, присутствующих в сессионном зале. За ее соперника по конкурсу на должность Михаила Воронова высказались 2 депутата.

После этого за сам проект решения о назначении Павленко проголосовали 27 депутатов.

«За» 27, – озвучил итоги голосования депутатов председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский. – Ялтинский городской совет решил назначить на должность главы администрации Ялты Павленко Янину Петровну».

Ранее сегодня комиссия конкурса на замещение должности главы администрации Ялты выбрала двух претендентов для назначения горсоветом на эту должность: Михаила Воронова и Янину Павленко.

Депутаты Ялтинского горсовета 24 ноября возложили обязанности главы администрации города на первого заместителя главы местной администрации Янину Павленко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил генеральному директору предприятия «Массандра» принять участие в конкурсе на пост главы администрации Ялты. Павленко это предложение приняла и пообещала сделать Ялту городом счастья для каждого ее жителя.

18 октября стало известно о смерти главы администрации Ялты Ивана Имгрунта. Основной причиной стало осложнение после заражения коронавирусом. Имгрунт занимал должность с ноября 2019 года.

Павленко была назначена генеральным директором ГУП «Массандра» в мае 2015 года. Ранее она занимала пост руководителя завода шампанских вин «Новый Свет». В настоящее время Павленко занимает также пост председателя Совета саморегулируемой организации «Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Ялтинский городской совет утвердил назначение Янины Павленко на должность главы администрации города.

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