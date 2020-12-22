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Здоровье

Найдено природное средство против коронавируса

16:21 вторник, 22 декабря 2020
Найдено природное средство против коронавируса

фото © Новости Крыма

Растение оказывает подавляющее действие на вирус.

Немецкие ученые из университетской клиники в Эссене заявили, что корень солодки может уничтожать коронавирус. Растение оказывает подавляющее действие на вирус, так как содержит глицирризиновую кислоту.

Эта кислота обычно полезна при лечении заболеваний верхних дыхательных путей и при некоторых вирусах, так как обладает противовоспалительными свойствами.

В ходе экспериментов ученые проверили действенность водного экстракта из корня солодки. Для эффективной борьбы с коронавирусом оказалась достаточно концентрации 0,5-1 миллиграмм корня солодки на миллилитр — меньше, чем в чае из этого растения.

Авторы исследования полагают, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса, так как этот экстракт безопасен для человека.

Ученые ранее рассказали, какие продукты также могут подавлять коронавирус. Особенно эффективными считаются гранатовый сок, зеленый чай и сок черноплодной рябины. Темный шоколад и мускатные сорта винограда тоже помогают организму в противостоянии коронавирусу.

С другой стороны, если человек болеет COVID-19, рекомендуется исключить из рациона алкоголь и сократить потребление соли.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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