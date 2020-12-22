Происшествия
На пожаре под Феодосией эвакуировали 18 взрослых и детей
В многоквартирном доме в поселке Приморский в Феодосии на пожаре эвакуировали 18 человек, в том числе четверо детей.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что на первом этаже произошло короткое замыкание в щитовой без последующего горения.
«В коридорах здания наблюдалось сильное задымление. Специалисты обнаружили и эвакуировали в безопасное место 18 жильцов, четверо из них – дети», - добавили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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