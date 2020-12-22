Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма ● В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым ● Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет ● Под Севастополем нашли подземную воду, которой можно напоить город ● Для снабжения Крыма водой предложили отколоть айсберг и доставить его в Черное море
Крым получил машину для поиска нелегальных подключений к водопроводу
Единственная в России телескопическая машина будет искать нелегальные врезки в систему водоснабжения в Крыму.
Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением сообщил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«В пятницу пришла машина телескопической инспекции. На этой неделе приезжают специалисты, которые будут обучать наших сотрудников работе на этой технике. Первый взгляд такой, что в Российской Федерации таких телескопов нет. Мы первые заказали в этой комплектации, – сказал Баженов. – Это – самое последнее слово техники на территории Российской Федерации».
По словам гендиректора «Воды Крыма», эта техника способна найти все возможные нелегальные подключения к системе водоснабжения. «С помощью этой машины – поиск: первое – всех несанкционированных врезок без исключения, тут уже не спрячешься; второе – состояние наших сетей, потому что там есть хорошая телеметрия, т.е. мы будем заходить в трубу и видеть, где у нас что», – отметил Баженов.
Он добавил, что предприятие получило также четыре автомобиля УАЗ «Фермер» и самосвал. На этой неделе ждут поступления еще одной телескопической машины, а также четырех единиц землеройной техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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