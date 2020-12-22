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Власть

Кремль накажет строителей культурного кластера Путина в Севастополе

Администрация президента подтвердила нарушения на объекте.

Председатель творческого союза художников Виктор Чижов получил ответ на свою жалобу, в которой он указал все замечания общественников к презентованной Владимиру Путину стройке на мысе Хрустальном.

Кремль признал и подтвердил, что работы нарушают ночной покой граждан до сих пор ведутся без разрешения. И котлован под театр оперы и балета вырыт без необходимой на то документации. Центр направил департаменту городского хозяйства уведомление о выявлении самовольной постройки.

Также администрация президента направила в адрес генподрядчика – фонда «Национальное культурное наследие» – предостережение о недопустимости проведения строительных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов. По факту инициировано расследование, в результате которого будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что общественные обсуждения будущего культурного кластера начнутся в онлайн-формате с 24 декабря.

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