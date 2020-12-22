Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 82 заболевших: сводка по COVID в Севастополе за сутки ● Сразу восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки ● «Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму ● Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки
Коронавирус начал распространяться новым способом
фото © pixabay.com
В нескольких городах Китая произошла еще одна вспышка коронавируса, вызванная новым методом его передачи.
Об этом заявил главный эксперт КНР по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.
Эксперт уверен: в этих случаях люди заражаются коронавирусом от прикосновения к зараженным поверхностям. По его словам, патоген, ответственный за новую вспышку заболевания, находился на внешней упаковке импортных пищевых продуктов холодовой цепи.
Наньшань выделил две проблемы, с которыми сейчас столкнулся Китай: распространение COVID-19 и завозные случаи заболевания. Он призвал ученых к дополнительным исследованиям способов распространения болезни в окружающей среде.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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Коронавирус начал распространяться новым способом
В нескольких городах Китая произошла еще одна вспышка коронавируса, вызванная новым методом его передачи.
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