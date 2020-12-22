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Коронавирус в Крыму

Коронавирус начал распространяться новым способом

16:22 вторник, 22 декабря 2020
Коронавирус начал распространяться новым способом

фото © pixabay.com

В нескольких городах Китая произошла еще одна вспышка коронавируса, вызванная новым методом его передачи.

Об этом заявил главный эксперт КНР по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.

Эксперт уверен: в этих случаях люди заражаются коронавирусом от прикосновения к зараженным поверхностям. По его словам, патоген, ответственный за новую вспышку заболевания, находился на внешней упаковке импортных пищевых продуктов холодовой цепи.

Наньшань выделил две проблемы, с которыми сейчас столкнулся Китай: распространение COVID-19 и завозные случаи заболевания. Он призвал ученых к дополнительным исследованиям способов распространения болезни в окружающей среде.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сразу восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки. За 21 декабря на территории Республики Крым выявили 354 случая коронавирусной инфекции.

Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус подтвержден у 83 человек в Севастополе за сутки.

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.

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Коронавирус в Крыму
Коронавирус начал распространяться новым способом

Коронавирус начал распространяться новым способом

В нескольких городах Китая произошла еще одна вспышка коронавируса, вызванная новым методом его передачи.

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