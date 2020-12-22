Константинов думает, что Крым не сможет технически принять днепровскую воду

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Даже если власти Украины возобновят подачу днепровской воды в Крым, инфраструктура полуострова не готова к ее приему и транспортировке.

Об этом журналистам сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

«Нам нужно заниматься своими проблемами, никакая вода от них нам не нужна. Если даже предположить, что это (возобновление подачи воды – ред.) произойдет, мы не готовы. Нужно опять строить новые водоводы, станции приема. Это колоссальные средства», – сказал политик.

Кроме того, отметил Константинов, очень высока вероятность, что поступающую в Крым днепровскую воду могут отравить.

Глава крымского парламента заверил, что реализация ранее утвержденного плана российского правительства обеспечит жителей полуострова стабильным водоснабжением.

«У нас есть свой план, он непростой. Все мы слышали президента России, он уделяет внимание Крыму, знает в деталях все проблемы с водой. Поэтому все будет решено», – подчеркнул он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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