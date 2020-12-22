Кандидат в мэры Ялты обратилась в суд из-за конкурса на должность

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Во время конкурса на должность главы администрации Ялты кандидат Надежда Обухова заявила, что комиссией допущены нарушения. В связи с этим Обухова обратилась в суд.

Она заявила, что подала в суд административное исковое заявление о признании недействительным решение горсовета Ялты об утверждении положения о конкурсе. По ее словам, в нем есть противоречащие друг другу пункты о необходимости предоставления кандидатами справки о судимости. Это производство было отдельно подано в Верховный суд РК.

«Судья оставил у себя в производстве только требования о признании незаконным действий конкурсной комиссии о допуске кандидатов, не предоставивших справки об отсутствии судимости», - заявила Надежда Обухова и членам комиссии вопрос о наличии у кандидатов указанного документа. На что ей ответили, что все кандидаты предоставляют документы по списку.

По словам Обуховой, первое судебное заседание по ее административному исковому заявлению назначено на 14 января 2021 года. На стадии подготовки дела к судебным разбирательствам судья запросил у Ялтинского городского совета данные о лицах, участвующих в конкурсе, и анкеты.

«Я считаю вопрос проведения конкурса сейчас и сегодня преждевременным. В связи с чем я снимаю свою кандидатуру и мы будем с вами разговаривать исключительно в суде», - заявила Обухова.

Надежда Обухова, работает генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Редконер», по специальности - юрист. Кроме нее в конкурсе принимают участие еще два кандидата – замначальника юридического отдела администрации Ялты Михаил Воронов и экс-руководитель «Массандры» Янина Павленко. В самом начале конкурса свою кандидатуру снял Сергей Бойцов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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