Какой сегодня праздник 22 декабря

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Сегодня, 22 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День энергетика России

День энергетика — это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря.

Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.

День энергетика — это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли. Наконец, День энергетика — праздник всех, для кого понятия «тепло» и «свет» — это не просто слова, а целая эпоха.

Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» названа в память об исцелении некоего грешника через святую икону молитвами Пречистой Богородицы.

В сказании о чуде, описанном святителем Димитрием Ростовским, говорится о том, как некий грешник, проводя жизнь в грехах, имел, однако, обыкновение преклоняться пред иконой Богоматери и приносить ей архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная!». Матерь Божия не отвергла его молитвы. Она стала молить Бога о помиловании грешника. И Господь даровал ему покаяние.

Анна Темная

Народный праздник «Анна Темная» отмечается 22 декабря (по старому стилю - 9 декабря). Другие названия праздника: «Анна», «Зачатие Святой Анны», «Анна Зимняя», «Темный день». Анну прозвали «темной» потому, что этот день является одним из самых коротких (в зависимости от года, наряду с 21 декабря) и с него начинаются самые темные ночи в году.

Также сегодня, 22 декабря, отмечают такие праздники:

- День работника Пенсионного фонда России

- День работников дипломатической службы в Украине

- Празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы

- День наступления ночи

- День бумажных тел

- День матери в Индонезии

- День вооруженных сил Вьетнама

- День учителя на Кубе

- День единства Зимбабве

- День математики в Индии

- День хлеба с финиками и орехами (National Date Nut Bread Day) в США

- День обмена печеньем (National Cookie Exchange Day) в США

- День коротышек (National Short Person Day) в США

Сегодня именины празднуют: Степан, Анна, Самуил, Софрон.

Что происходило 22 декабря в прошлые годы

69 - после длительной гражданской войны во главе Римской империи стал Тит Флавий Веспасиан, основатель династии Флавиев

1216 - Папа Римский Гонорий III утвердил орден странствующих проповедников (доминиканцев), основанный испанским монахом Домиником 1215 года.

1790 - в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг русские войска взяли штурмом крепость Измаил, что фактически предопределило победу русских в этой войне

1895 - немецкий физик Вильгельм Рентген обработал лучами руку своей жены «Х-лучами», получив один из первых в мире рентгеновский снимок (самый первый получил украинский физик Иван Пулюй)

1917 - председатель правительства Украинской Народной Республики Владимир Винниченко подписал распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам.

1917 - в Харькове состоялся мятеж против Украинской Народной Республики, установлено большевистскую власть и созван III экстренный съезд советов Донецко-Криворожского бассейна

1917 - Конгресс США ввел в стране «сухой закон».

1938 - у берегов Южной Африки поймали первого латимерию (древнейшая из современных рыб)

1941 - британский премьер-министр Уинстон Черчилль прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом по объединению англо-американских усилий и выработки общей стратегии в войне против Германии и Японии. Результатом переговоров стало создание «Объединенных Наций»

1972 - в Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпущено первую продукцию.

1988 - Южно-Африканская Республика подписала с ООН соглашение, согласно которому получила независимость последняя в Африке колонияНамибия.

1989 - в Румынии победила народная революция, направленная против режима Николае Чаушеску, к власти пришел Фронт национального спасения.

1989 - Падение Берлинской стеныпо соглашению между руководителями Западной и Восточной Германии впервые после возведения «берлинской стены» Бранденбургские ворота были открыты для свободного прохода через них граждан обоих государств.

1999 - на посту премьер-министра Украины утвержден бывший председатель Национального банка Виктора Ющенко.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 декабря. Какие праздники будут завтра?

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