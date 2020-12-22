Власть
«Гонки» в центре Ялты: на троих мужчин составили 35 админпротоколов
фото © Новости Крыма
Полицейские составили 35 протоколов об административном правонарушении в отношении трех мужчин, которые дрифтовали на улицах Ялты.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Госавтоинспекции правонарушители были установлены. В отношении троих мужчин составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ», – сказала Волк.
О нарушителях полицейским сообщили местные жители. Автомобилисты двигались по городу на большой скорости и опасно маневрировали, провоцируя занос автомобиля. «По словам звонивших, машины также выезжают на встречную полосу и создают угрозу жизни и здоровью граждан», – уточнила Волк.
Часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ предусматривает ответственность за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления. Дрифтерам грозит наказание в виде штрафа или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Нет вечеринкам»: в Крыму начали проверять кафе и рестораны. Два заведения общественного питания в Крыму нарушили указ главы региона о запрете массовых мероприятий.
Чиновнику в Крыму дали условный срок за покушение на взятку. Бывшего замглавы администрации Кировского района признали виновным в покушении на получение взятки.
В Судаке силовики пришли в дом крымскотатарского активиста. В Судаке полиция пришла в дом крымскотатарского активиста Рефата Камилова.
Севастопольский водитель заплатит за лечение пострадавшего в ДТП ребенка. По иску прокуратуры Ленинского района Севастополя суд взыскал с виновного денежные средства, затраченные государством на лечение ребенка, пострадавшего в результате ДТП.
Еще все впереди: пик заболеваемости коронавирусом в Крыму обещают в феврале-марте
По прогнозам специалистов, суточное количество заболевших коронавирусом в Крыму может достигнуть 500 человек.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Украинские паспорта оформили более 120 тысяч крымчан
Более 120 тысяч крымчан оформили биометрические паспорта в Херсонской области с момента присоединения к России в 2014-м году.
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.
вчера
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
вчера
Коронавирус начал распространяться новым способом
В нескольких городах Китая произошла еще одна вспышка коронавируса, вызванная новым методом его передачи.