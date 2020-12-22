«Гонки» в центре Ялты: на троих мужчин составили 35 админпротоколов

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Полицейские составили 35 протоколов об административном правонарушении в отношении трех мужчин, которые дрифтовали на улицах Ялты.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Госавтоинспекции правонарушители были установлены. В отношении троих мужчин составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ», – сказала Волк.

О нарушителях полицейским сообщили местные жители. Автомобилисты двигались по городу на большой скорости и опасно маневрировали, провоцируя занос автомобиля. «По словам звонивших, машины также выезжают на встречную полосу и создают угрозу жизни и здоровью граждан», – уточнила Волк.

Часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ предусматривает ответственность за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления. Дрифтерам грозит наказание в виде штрафа или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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