Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ситуация с коронавирусом в Крыму названа «сложной» ● «Нет вечеринкам»: в Крыму начали проверять кафе и рестораны ● 82 заболевших: сводка по COVID в Севастополе за сутки ● Сразу восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки
Еще все впереди: пик заболеваемости коронавирусом в Крыму обещают в феврале-марте
фото © Новости Крыма
По прогнозам специалистов, суточное количество заболевших коронавирусом в Крыму может достигнуть 500 человек.
Пик заболеваемости ожидается в феврале-марте. Об этом сегодня в прямом эфире заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— С коллегами ситуацию обсуждали. Считаем, что пик – это 500 заболеваний в сутки. Мы к этому готовимся. Пик – февраль, март. Уверен, что эту ситуацию мы все равно преодолеем. Хотелось бы, чтобы мы на этом пути никого не потеряли, — сказал Аксенов.
Напомним, сейчас в Крыму ежесуточно регистрируется около 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом количество тяжелых случаев растет, а бессимптомных – уменьшается.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Еще все впереди: пик заболеваемости коронавирусом в Крыму обещают в феврале-марте
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