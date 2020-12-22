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Коронавирус в Крыму

Еще все впереди: пик заболеваемости коронавирусом в Крыму обещают в феврале-марте

19:55 вторник, 22 декабря 2020
Еще все впереди: пик заболеваемости коронавирусом в Крыму обещают в феврале-марте

фото © Новости Крыма

По прогнозам специалистов, суточное количество заболевших коронавирусом в Крыму может достигнуть 500 человек.

Пик заболеваемости ожидается в феврале-марте. Об этом сегодня в прямом эфире заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— С коллегами ситуацию обсуждали. Считаем, что пик – это 500 заболеваний в сутки. Мы к этому готовимся. Пик – февраль, март. Уверен, что эту ситуацию мы все равно преодолеем. Хотелось бы, чтобы мы на этом пути никого не потеряли, — сказал Аксенов.

Напомним, сейчас в Крыму ежесуточно регистрируется около 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом количество тяжелых случаев растет, а бессимптомных – уменьшается.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Еще все впереди: пик заболеваемости коронавирусом в Крыму обещают в феврале-марте

Еще все впереди: пик заболеваемости коронавирусом в Крыму обещают в феврале-марте

По прогнозам специалистов, суточное количество заболевших коронавирусом в Крыму может достигнуть 500 человек.

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