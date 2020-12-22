ДУМКС снова сообщило о переносе даты открытия Соборной мечети в Симферополе

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя снова переносит дату открытия Соборной мечети в Симферополе.

Заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров сообщил, что закончить строительство планируют в конце 2021 года.

«Мы хотели бы открыть мечеть в 2021 году, весной или осенью. К сожалению, никак не открывшиеся до конца возможности по подвозу материалов и специалистов отодвигает срок открытия на конец 2021 года. Молимся и работаем, чтобы все-таки открыть мечеть в следующем году, если весной будут сняты в большинстве своем все ограничения», – сказал Баиров.

По его словам, административное здание и гостевой дом уже почти готовы, а работы по строительству самой мечети продлятся еще четыре-пять месяцев.

«По мечети осталось процентов 20 работы. Если завести сразу всех людей, то работы там будет на четыре месяца. Но насколько мы сможем сделать это быстро, чтобы вся эта работа была сделана за четыре месяца без сбоев, мы не можем спрогнозировать», – уточнил Баиров.

Он добавил, что в ближайшее время планируется завершить покрытие свинцом куполов мечети, также большая часть здания уже облицована мрамором.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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