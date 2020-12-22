Чиновнику в Крыму дали условный срок за покушение на взятку

Бывшего замглавы администрации Кировского района признали виновным в покушении на получение взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Выяснилось, что бывший чиновник, являясь заместителем главы администрации – контрактным управляющим, в августе 2020 года через посредника пытался получить взятку от предпринимателя. Мужчина просил скрыть от антимонопольной службы информацию, из-за которой мог бы попасть в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта. Сумма взятки составляла 100 тысяч рублей.

Договор с индивидуальным предпринимателем был заключен на покупку жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Подсудимого и посредника задержали правоохранители, в связи с чем они не смогли реализовать свой план по получению взятки.

Кировский районный суд признал бывшего чиновника виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы, со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Кроме того, он лишен права занимать госдолжности, а также материально-ответственные посты сроком на пять лет. Наказание в виде лишения свободы назначено условно, с испытательным сроком в четыре года.

Помимо этого, в отношении жителя Кировского района возбудили уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Оно находится на рассмотрении в Феодосийском горсуде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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