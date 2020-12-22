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Власть

Бывший глава Следкома будет курировать культуру в Крыму

15:20 вторник, 22 декабря 2020
Бывший глава Следкома будет курировать культуру в Крыму

фото © Крым.реалии

Новый вице-премьер Крыма, бывший глава управления Следкома России по Крыму Михаил Назаров будет курировать сферы юстиции, культуры и межнациональных отношений в Крыму.

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка.

Назарова назначили на должность заместителя главы правительства Крыма в ноябре этого года.

Ранее он возглавил управление Следкома России по Крыму. До этого он работал руководителем следственного управления Следкома России по Республике Мордовия. В сентябре 2019 года его официально отправили на пенсию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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