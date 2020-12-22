Бывший глава Следкома будет курировать культуру в Крыму

фото © Крым.реалии

Новый вице-премьер Крыма, бывший глава управления Следкома России по Крыму Михаил Назаров будет курировать сферы юстиции, культуры и межнациональных отношений в Крыму.

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка.

Назарова назначили на должность заместителя главы правительства Крыма в ноябре этого года.

Ранее он возглавил управление Следкома России по Крыму. До этого он работал руководителем следственного управления Следкома России по Республике Мордовия. В сентябре 2019 года его официально отправили на пенсию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кандидат в мэры Ялты обратилась в суд из-за конкурса на должность. Во время конкурса на должность главы администрации Ялты кандидат Надежда Обухова заявила, что комиссией допущены нарушения. В связи с этим Обухова обратилась в суд.

В Крыму выбрали три лучших села. Подведены итоги конкурса на лучшие села Крыма, сообщил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о «запрете водоснабжения по Северо-Крымскому каналу временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя до деоккупации полуострова», сообщается на сайте парламента.

Зеленский: «В вопросе деоккупации Крыма не обойтись без США». Президент Украины Владимир Зеленский считает, что «деоккупация Крыма невозможна без активного участия Соединенных Штатов Америки».