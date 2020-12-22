Власть
Бывший глава Следкома будет курировать культуру в Крыму
фото © Крым.реалии
Новый вице-премьер Крыма, бывший глава управления Следкома России по Крыму Михаил Назаров будет курировать сферы юстиции, культуры и межнациональных отношений в Крыму.
Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка.
Назарова назначили на должность заместителя главы правительства Крыма в ноябре этого года.
Ранее он возглавил управление Следкома России по Крыму. До этого он работал руководителем следственного управления Следкома России по Республике Мордовия. В сентябре 2019 года его официально отправили на пенсию.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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