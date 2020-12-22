Власть
Более 20 улиц в Симферопольском районе нуждаются в ремонте
фото © Крым.реалии
Прокуратура Крыма потребовала отремонтировать более 20 улиц в населенных пунктах Симферопольского района.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Как показала проверка, более 20 улиц, расположенных в границах Симферопольского района, не имеют искусственного освещения, проекты организации дорожного движения на них не разработаны. С целью устранения выявленных нарушений в Симферопольский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию района устранить нарушения и привести территорию дорог местного значения в надлежащее состояние», – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что на дорогах частично отсутствует дорожная разметка и знаки, местами нет тротуаров и пешеходных дорожек, не обустроены и остановки общественного транспорта.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым получил машину для поиска нелегальных подключений к водопроводу. Единственная в России телескопическая машина будет искать нелегальные врезки в систему водоснабжения в Крыму.
Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма. В районе Симферополя и Ялты нет значительных источников подземных вод, проблему дефицита воды может решить только опреснение.
Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии значимых запасов подземных вод под Ялтой.
В Севастополе без газа остались более сотни домов. В Севастополе во время строительства катка с искусственным льдом рабочие обнаружили утечку газа.
82 заболевших: сводка по COVID в Севастополе за сутки
За прошедшие сутки в Севастополе выявили 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших – от 12 до 86 лет.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки
За 21 декабря на территории Республики Крым выявили 354 случая коронавирусной инфекции.
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.
вчера
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
вчера
Новогодний стол разорит жителей Крыма фото
Скромный домашний прайс — 1686 рублей на человека, если не считать новогоднее подорожание.