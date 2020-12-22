Более 20 улиц в Симферопольском районе нуждаются в ремонте

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Прокуратура Крыма потребовала отремонтировать более 20 улиц в населенных пунктах Симферопольского района.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Как показала проверка, более 20 улиц, расположенных в границах Симферопольского района, не имеют искусственного освещения, проекты организации дорожного движения на них не разработаны. С целью устранения выявленных нарушений в Симферопольский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию района устранить нарушения и привести территорию дорог местного значения в надлежащее состояние», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что на дорогах частично отсутствует дорожная разметка и знаки, местами нет тротуаров и пешеходных дорожек, не обустроены и остановки общественного транспорта.

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