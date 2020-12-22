Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма

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В районе Симферополя и Ялты нет значительных источников подземных вод, проблему дефицита воды может решить только опреснение.

Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании по проблемам водоснабжения региона.

«Одно дело – по Крыму смотреть баланс по источникам, которые по полям разбросаны, другое дело – подать эту воду в единую трубу, что практически невозможно. Поэтому опреснение – единственный выход», – сказал Аксенов.

По словам главы республики, на данный момент принято окончательное решение о строительстве опреснительной установки в Ялте. По другим регионам решения будут приняты на этой неделе.

«С коллегами их федерального центра в пятницу поставили точку в плане обсуждения, что якобы есть подземные какие-то астрономические запасы воды в районе Ялты. Никаких запасов там нет, максимум – три-четыре тысячи кубометров. Коллеги согласились, что этой воды нет. Решение принято ставить в Ялте опреснение для гарантированного водоснабжения. Такая же ситуация с точки зрения подземных источников – в районе Симферополя. Максимум 15-20 тысяч (кубометров воды в сутки – ред.), ничего больше мы не поднимем», – отметил Аксенов.

Глава РК добавил, что также принято решение о строительстве опреснительной установки в селе Фрунзе Сакского района для нужд Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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