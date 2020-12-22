Водный кризис
Развитие сюжета: В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым ● Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет ● Под Севастополем нашли подземную воду, которой можно напоить город ● Для снабжения Крыма водой предложили отколоть айсберг и доставить его в Черное море ● В Крыму заявили о необходимости вторичного использования воды
Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма
фото © Новости Крыма
В районе Симферополя и Ялты нет значительных источников подземных вод, проблему дефицита воды может решить только опреснение.
Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании по проблемам водоснабжения региона.
«Одно дело – по Крыму смотреть баланс по источникам, которые по полям разбросаны, другое дело – подать эту воду в единую трубу, что практически невозможно. Поэтому опреснение – единственный выход», – сказал Аксенов.
По словам главы республики, на данный момент принято окончательное решение о строительстве опреснительной установки в Ялте. По другим регионам решения будут приняты на этой неделе.
«С коллегами их федерального центра в пятницу поставили точку в плане обсуждения, что якобы есть подземные какие-то астрономические запасы воды в районе Ялты. Никаких запасов там нет, максимум – три-четыре тысячи кубометров. Коллеги согласились, что этой воды нет. Решение принято ставить в Ялте опреснение для гарантированного водоснабжения. Такая же ситуация с точки зрения подземных источников – в районе Симферополя. Максимум 15-20 тысяч (кубометров воды в сутки – ред.), ничего больше мы не поднимем», – отметил Аксенов.
Глава РК добавил, что также принято решение о строительстве опреснительной установки в селе Фрунзе Сакского района для нужд Симферополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе без газа остались более сотни домов. В Севастополе во время строительства катка с искусственным льдом рабочие обнаружили утечку газа.
В Севастополе разрушается памятник героям-подводникам. Сами горожане превратили монумент в помойку.
Под Севастополем нашли подземную воду, которой можно напоить город. В ходе геологоразведки при строительстве водозабора на реке Бельбек в Севастополе специалисты обнаружили источники подземных вод, их использование даст городу дополнительно 10 тысяч кубометров в сутки.
В Севастополе благоустройство 365-ой зенитной батареи закончилось свалкой. Подрядчик ушел с объекта, «забыв» за собой убрать.
В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки
За 21 декабря на территории Республики Крым выявили 354 случая коронавирусной инфекции.
Откуда взялся и чем опасен новый «британский» мутант коронавируса?
Новый вариант коронавируса приобрел несколько значимых мутаций, позволяющих ему быстрее распространяться и при этом уходить от работы иммунитета.
В Украине предложили «устроить Перл-Харбор» российскому флоту в Крыму
Украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил правительству своей страны военным способом «освободить» Крым и Донбасс, а также устроить «Перл-Харбор» флоту России.
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.
вчера
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
24 часа назад
Новая рабочая неделя в Крыму будет шестидневной
24 часа назад
Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма
В районе Симферополя и Ялты нет значительных источников подземных вод, проблему дефицита воды может решить только опреснение.